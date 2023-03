Verdienstvergleich Ist der Kreis Trier-Saarburg wirklich so arm? – Spurensuche zu einer überraschenden Statistik

Wer durchs Gebiet des Kreises Trier-Saarburg fährt, trifft an vielen Stellen auf offensichtlich kostspielige Immobilien. Egal ob in den großen Neubaugebieten an der Obermosel, zum Beispiel in Nittel und Wincheringen, oder im Schweicher Ermesgraben, in Trierweiler oder in Waldrach. Auch die Baulandpreise im Kreisgebiet, die an vielen Stellen weit über 200 Euro pro Quadratmeter hinausgehen, teils sogar bei 500 Euro liegen, oder die Festpreise für die Häuser und Wohnungen in Saarburg-Terrassen sprechen für einen gewissen Wohlstand in der Region.