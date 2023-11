Zahl der Geflüchteten steigt weiter Warum viele Abschiebungen scheitern

1600 Geflüchtete leben inzwischen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Hermeskeil. Insgesamt unterliegen im Kreis Trier-Saarburg laut Kreisverwaltung zurzeit 7257 dem Asyl- und Ausländerrecht. Um sie alle müssen sich die Ausländerbehörden im Kreis und den Verbandsgemeindeverwaltungen mehr oder weniger kümmern. Bei der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses machten Mitarbeiter der Kreisausländerbehörde deutlich, dass Arbeitsaufwand und Kosten stetig steigen. Die Zahl der freien Wohnungen und Plätze in Sammelunterkünften nimmt entsprechend ab.