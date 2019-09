Klimadebatte im Kreisausschuss : 150 000 Bäume für den Kreis Trier-Saarburg

Info

Der Konzer Stadtrat hat einen Antrag der Grünen-Fraktion, dass in Konz so viele Bäume gepflanzt werden sollen, wie die Stadt Einwohner (rund 18 000) hat, einstimmig verabschiedet. Daraufhin hat die Verwaltung die Naturschutzbehörde sowie den Förster beauftragt, potenzielle Flächen zu prüfen. In der jüngsten Sitzung des Bau- sowie Haupt- und Finanzausschusses der Stadt wurden die Ergebnisse vorgestellt: Die von den Grünen vorgeschlagenen Flächen, etwa am Moselufer in Karthaus, auf einer Wiese bei Konzerbrück, oberhalb des Schwimmbads oder im Maierspark, sind nicht geeignet. Auf Vorschlag von Bürgermeister Joachim Weber (CDU) wird nun geprüft, ob an Schulen und Kitas Flächen frei und geeignet sind. Die Fraktionen arbeiten in einer Arbeitsgruppe weiter an dem Thema.