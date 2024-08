Was war passiert? Kreisel bleibt dunkel: Warum der Saarburger Eiffelturm drei Tage nicht geleuchtet hat

Update | Saarburg · Am Wochenende blieb der Kreisel dunkel, auf dem die drei Meter hohe Zwergversion des Pariser Eiffelturms steht. Natürlich nicht in Paris, sondern in Saarburg. Was los war und wie es weitergeht.

06.08.2024 , 14:21 Uhr

Foto: TV/Steil TV

Von Mandy Radics und Steil TV