Berufsbildung : Unternehmen stellen sich Schülern in Saarburg vor – „Man sieht gleich, wer Interesse hat“

Saarburg Fast 500 Schüler von mehreren Schulen der Region sind nach Saarburg gekommen, um sich über Berufsfelder zu informieren.

Rund 470 Schüler sind in das Schulzentrum nach Saarburg gekommen, um Anregungen zu finden, welchen Beruf sie einmal ergreifen könnten. Neben der Realschule plus, dem Gymnasium und der Berufsbildenden Schule am Saarburger Standort sind auch Schüler von der Berufsbildenden Schule Hermeskeil, von der Realschule plus in Kell am See, der Realschule plus in Konz sowie vom Schengen Lyzeum dabei.