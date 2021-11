Ausgabe 2022 : Kreisjahrbuch: Von Kaiserpalast bis Flutkatastrophe in Trier-Saarburg

Foto: TV/Thorben Behring

Trier-Saarburg Siechenhäuser im Mittelalter, Konzer Kaiserresidenz, Synagoge in Trittenheim – darum geht es unter anderem im neuen Jahrbuch des Landkreises Trier-Saarburg.

Ein Kreisjahrbuch hat viele Funktionen: Es dient der Ausbildung einer regionalen Identität, bildet das gesellschaftliche Leben eines Landkreises ab – und stellt aktuelle Ereignisse in einen größeren Zusammenhang. Dieser Aufgabe nimmt sich auch das Jahrbuch 2022 des Kreises Trier-Saarburg auf etwa 450 Seiten an. Es wurde am Mittwoch vorgestellt.

Die Hauptthemen des Kreisjahrbuches Trier-Saarburg: die Flutkatastrophe und Corona

Das Buch, von dem es 4000 Exemplare gibt, zeichnet nach, wie das Jahr 2021 von gleich mehren historischen Ereignissen geprägt wurde: Eines davon war die folgenreiche Flutkatastrophe im Juli. In diesem Zusammenhang schildert Thomas Müller chronologisch, wie sich die Hochwasserlage im Kreis Trier-Saarburg zugespitzt hat – von der ersten Warnung bis hin zum Katastrophenalarm. Rudolf Müller, Leiter der Kreisvolkshochschule, beleuchtet zudem die in der Katastrophe so wichtige Arbeit von Feuerwehr und Katastrophenschutz im Kreisgebiet.

Natürlich prägt wie schon im Vorjahr die Corona-Pandemie auch den Inhalt dieses Jahrbuches. Wie die Pandemie den Alltag in den 16 kreiseigenen Schulen veränderte – von Notbetreuung bis zur Lüftungssituation – schildert Martina Bosch. Das Jahrbuch versucht zudem, die Pandemie in einen regionalgeschichtlichen Zusammenhang zu stellen. Barbara Weiter-Matysiak zeigt, wie die Menschen früher mit Seuchen – Pest, Pocken, Lepra – umgegangen sind. Ihr Beitrag berichtet über mittelalterliche Siechenhäuser für Leprakranke in der Region und eine Trierer Pestverordnung. Die Erkenntnis: Die Seuchenvorschriften ähneln den heutigen. Die Menschen mussten Abstand halten, in Quarantäne gehen oder nachweisen, dass sie nicht aus verseuchten Gebieten stammen. Lothar Schwinden zeigt daneben auf, wie sich bereits in der Antike ein Volksglauben als Reaktion auf Krankheiten entwickelte. Beispielsweise indem Heilsprüche über Haustüren geschrieben wurden: Diese Leute, sagt der Autor, seien oftmals als erste von der Krankheit erfasst worden, weil sie nämlich unvorsichtig geworden seien.

Dahin geht der Blick in die Geschichte des Kreises Trier-Saarburg

Die Konzer dürfen sich über einen Beitrag von Rudolf Molter über die Kaiserresidenz Contionacum freuen: Molter nimmt darin Kaisererlasse unter die Lupe, die Kaiser Valentinian I. von seinem feudalen Sommerpalast in Konz aus erließ. Der Kaiser hatte dort im Jahr 371 residiert.

Ein Jubiläum darf nicht vergessen werden: Dass das laufende Jahr an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erinnert, findet sich mit mehreren Beiträgen im Kreisjahrbuch wieder. Heinz Ganz-Ohlig zeichnet das Leben zweier jüdischer Familien nach, die von Trier nach Hermeskeil gezogen waren und in der Zeit des Dritten Reiches unter Ausgrenzung, Verfolgung und Deportation litten. Christoph Schmitt wirft einen Blick auf die 165-jährige Geschichte der Synagoge in Trittenheim.

Doch das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Insgesamt waren 31 Autorinnen und Autoren an dem Kreisjahrbuch beteiligt – mit zusammen 42 Beiträgen. Es handelt sich um den 53. Jahrgang des Kreisjahrbuchs.