Pandemie : Kreiskrankenhaus Saarburg: Aufnahmestopp in der Chirurgie nach Corona-Verdachtsfällen (Update)

Kreiskrankenhaus Saarburg: Aufnahmestopp in der Chirurgie nach Corona-Verdachtsfällen (Update)

Saarburg Nach Corona-Verdachtsfällen bei Mitarbeitern der Chirurgie-Abteilung hat das Kreiskrankenhaus Saarburg am Samstag einen Aufnahmestopp in der Chirurgie beschlossen.

Wie die Kreisverwaltung Trier am Samstagnachmittag mitteilte, sind Erkrankungen und Verdachtsfälle von Mitarbeitern dieser Abteilung mit dem Corona-Virus der Hintergrund, die eine weitere Aufnahme von chirurgischen Patienten derzeit nicht möglich machten. Die ambulante Notfallversorgung in der ZNA (Zentrale Notaufnahme), die Fieberambulanz sowie die weiteren Abteilungen des Kreiskrankenhauses seie davon nicht betroffen und arbeiteten unverändert weiter.

Die Versorgung der zurzeit auf der chirurgischen Abteilung befindlichen Patienten sei jedoch gewährleistet, heißt es in der Mitteilung. Eine Verlegung von chirurgischen Patienten sei aktuell nicht notwendig. Die beiden kooperierenden Trierer Krankenhäuser hätten ihre Unterstützung zugesichert, sodass die chirurgische Versorgung für die Bevölkerung in der Region unverändert gewährleistet sei.

Bereits in den vergangenen Tagen seien positive Testergebnisse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt geworden, die sich jedoch nicht im Dienst befänden, sondern bereits nach Auftreten erster Symptome sich vom Dienst abgemeldet hätten. Insgesamt befänden sich zurzeit vier Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne. Zwei weitere Mitarbeiter seien in stationärer Behandlung im Haus.