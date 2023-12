Partnersuche entschieden Kreiskrankenhaus Saarburg – Brüder sollen zusteigen

Saarburg · Für das Krankenhaus Saarburg spielt die BBT-Gruppe, zu der das Brüderkrankenhaus Trier gehört, in Zukunft eine entscheidende Rolle. Was geplant ist und was das für die Klinik und die Patienten bedeutet.

13.12.2023 , 14:36 Uhr

Das Saarburger Krankenhaus wird künftig einen großen Partner aus der Region an seiner Seite haben. Foto: TV/Hans-Peter Merten

Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen oder das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier? Bislang war offiziell nicht klar, wer der künftige Partner des Saarburger Krankenhauses inklusive Seniorenheim und Medizinischem Versorgungszentrum sein könnte. Nun gibt es die erste offizielle Information dazu. Laut dieser sollen es die Brüder sein. Dies hat der Landkreis Trier-Saarburg, der Träger der Saarburger Klinik ist, in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.