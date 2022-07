Gesundheit : Kreiskrankenhaus Saarburg erhält knapp 1,7 Millionen Euro Förderung

Gesundheitsminister Clemens Hoch und Landrat Stefan Metzdorf (vorne Mitte) übergaben die Förderbescheide an Verwaltungsdirektor Matthias Gehlen (l.) und den stellv. Geschäftsführer Dr. Thorsten Junkermann (r.). Foto: Kreisverwaltung Trier-Saarburg

Saarburg Krankenhauszukunftsgesetz: Gesundheitsminister Hoch übergibt Förderung von Bund und Land an Saarburger Krankenhaus. Mit dem Geld sollen digitale Projekte umgesetzt werden.

Der rheinland-pfälzische Minister für Wissenschaft und Gesundheit, Clemens Hoch, hat Landrat Stefan Metzdorf sowie dem Direktorium und der Geschäftsführung des Kreiskrankenhauses Saarburg Förderbescheide über eine Gesamtsumme von knapp 1,7 Millionen Euro überreicht. Mit dem Geld sollen digitale Projekte umgesetzt werden. Die Mittel werden vom Bund und dem Land Rheinland-Pfalz bereitgestellt. Basis für die finanzielle Ausstattung ist das Krankenhauszukunftsgesetz, das im Oktober 2020 in Kraft getreten ist und dass die Krankenhäuser in Deutschland in den nächsten Jahren im digitalen Bereich markant voranbringen soll.