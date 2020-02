Verkehr : Kreisstraße zwischen Serrig und Panzhaus: Sperrung wegen Sabine frühestens ab Dienstag

Serrig/Greimerath Die Kreisstraße K 139 zwischen Panzhaus und Serrig wird diese Woche jeweils zwischen 8 und 16 Uhr gesperrt. Der Grund: Klimakranke Bäume müssen gefällt werden. 130 000 solcher Bäume wurden im Forstamt Saarburg in den vergangenen beiden Jahren bereits aufgearbeitet.

Christoph Jager, Technischer Produktionsleiter des Saarburger Forstamts, sagt auf TV-Anfrage: „Wir haben am Montag sämtliche Arbeiten im Wald aufgrund des Sturms eingestellt. Wir wollen nun am Dienstag, 11. Februar, damit beginnen, die Bäume zu fällen, wenn es die Witterung zulässt. Ansonsten am Mittwoch.“ Die Arbeiten seien dringlich. Auch an der B 268 seien durch Sabine klimakranke Bäume umgekippt. Die Arbeiten dauern laut Jager mindestens bis Freitag, 14. Februar. Gesperrt ist die Straße jeweils zwischen 8 und 16 Uhr. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.