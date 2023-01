Umwelt : Bauen an Fluss und Bach – was ist erlaubt?

Bauen an Fluss und Bach – was ist erlaubt?

Die Kreisverwaltung informiert, was erlaubt ist und was nicht. Foto: Gemeinnützige Fortbildungsgesellschaft für Wasserwirtschaft und Landesentwicklung (GFG) mbH;/Zeichnung: Loew design (2014)

Trier-Saarburg Bei Gebäuden in Ufernähe müssen bestimmte Vorgaben beachtet werden. Die Kreisverwaltung informiert.

Wer im Uferbereich ein Grundstück hat, kann sich glücklich schätzen: Man hat ein Stück Natur vor der Haustür – damit aber auch eine besondere Verantwortung. Denn: Die Aufgabe der Gewässerunterhaltung, die unter anderem sicherstellen soll, dass das Wasser ohne Hindernisse abfließen kann und Uferbereiche erhalten bleiben, teilen sich in der Regel Kommunen (Gewässerbett) und die Eigentümer der Grundstücke (Uferbereich).

Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg informiert über bauliche Anlagen in Gewässernähe.

Was sind bauliche Anlagen? Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern sind im Sinne der Wassergesetze beispielsweise Hütten, Treppen, Ufermauern, Zäune, Brücken, Stege, Leitungen oder aber auch größere Brennholzlager. Ebenfalls gelten sämtliche Vorhaben, von denen Einwirkungen auf das Gewässer und seine Benutzung sowie Veränderungen der Bodenoberfläche ausgehen können, als Anlage.