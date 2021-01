Landtagswahlen : Kreisverwaltung Trier-Saarburg legt Wahlbezirke zusammen

Saarburg/Konz/Schweich Für Farschweiler und Herl, Gutweiler und Sommerau und die Konzer Stadtteile Hamm und Filzem wird es bei der anstehenden Landtagswahl jeweils nur ein Wahllokal geben.

Die Wahlvorstände in den Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden seien informiert über die besondereren Vorgaben – etwa, dass in den Wahllokalen Desinfektionsmittel vorgehalten und Ein- und Ausgänge voneinander getrennt werden müssen, um Kontakte zwischen den Wählern zu vermeiden.

Auch in den Wahllokalen selbst müsse auf mehr Abstand geachtet werden. „Aber das ist meist gut machbar. In Tawern werden wir diesmal beispielsweise den Vorraum des Bürgerhauses nutzen sowie den kleinen und den großen Saal und bei Bedarf auch noch den Zugang zur Sporthalle miteinbeziehen“, erklärte Müller, der auch Ortsbürgermeister in Tawern ist.