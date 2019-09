Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Kollision mit Brücke in Konz

Trier-Ehrang/Konz Das Passagierschiff ist drei Tage nach seinem Zusammenstoß mit der Bahnbrücke in Konz soweit repariert, dass es den Trierer Hafen verlassen durfte.

Das Flusskreuzfahrtschiff, das in der Nacht zum Donnerstag gegen die Konzer Bahnbrücke gefahren ist und dabei schwer beschädigt wurde, hat Trier wieder verlassen. Laut Auskunft von Ralph Nettekoven, Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamts (WSA) in Trier, durfte das Fahrgastschiff mit Erlaubnis des WSA am Sonntag aus dem Trierer Hafen auslaufen.