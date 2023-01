Kriminalität : Treppen an der Kreuzkapelle in Trassem zerstört - Polizei sucht Zeugen

An der Kreuzkapelle in Trassem ist ein Geländewagen wohl mutwillig über die Treppe zum Denkmal gefahren und hat sie zerstört. Foto: Klaus Kölling

Saarburg/Trassem Geländewagenfahrer sind an der Kreuzkapelle bei Trassem über einen Aufgang gefahren und haben ihn beschädigt. Sind sie auch für Schäden in Niederleuken verantwortlich?

Klaus Kölling traut seinen Augen nicht. Als der 73-Jährige am Montag zu einer Wanderung zwischen Trassem und Saarburg aufbricht, kommt er an der Kreuzkapelle vorbei. Gestiftet hat das Denkmal der Trierer Scharfrichter Peter Raach im Jahr 1704. Vor einigen Jahrzehnten hat man rund um die Kapelle ein sogenanntes Arboretum – eine Sammlung von verschiedenen Baumarten – angelegt. Was Kölling jetzt sieht, sind die Spuren eines Geländewagens, der offensichtlich mit hoher Geschwindigkeit über das Gelände gefahren ist. Dabei hat er auch die Treppe benutzt und beschädigt, mit deren Hilfe man vom Wanderweg zur Kapelle kommt.

Erst im vergangenen Jahr hat eine Gruppe von Freiwilligen aus Trassem den Platz vor und neben dem Denkmal wieder Instand gesetzt. Auch die Treppe wurde seinerzeit erneuert. Roland Konter, Ortsbürgermeister von Trassem, ist entsetzt. „Da ist jetzt wieder einiges zu reparieren“, sagt er im TV-Gespräch. Er ist aber trotzdem optimistisch, dass sich die Gruppe aus Trassem wieder um das Gelände kümmern. Er schätzt den Arbeitsaufwand auf 40 bis 50 Stunden bis das Gelände wieder komplett hergestellt ist. „Wenn das ein Landschaftsgärtner machen würde, käme da schnell ein vierstelliger Betrag zusammen“, sagt Konter.

Kreuzkapelle Trassem Foto: Klaus Kölling

Es gibt wohl Zeugen, die den Fahrer oder die Fahrerin beobachtet haben, wie er am Wochenende mit seinem geländegängigen Fahrzeug über Felder und Wanderwege in der Nähe der Kapelle gefahren ist. Die Polizeiinspektion Saarburg bittet, dass sich diese bei ihr, Telefon: 06581/91550 melden.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einem weiteren Fall im Saarburger Stadtteil Niederleuken. Dort ist ein Fahrer oder eine Fahrerin vom Parkplatz in der Saarstraße mit seinem Geländefahrzeug vom Deichfuß über die Böschung auf die Deichkrone gefahren. Dabei wurde an der Böschung die Grasnarbe aufgerissen und tief untergegraben. Ob es sich dabei um einen Schaden im strafrechtlichen Sinne prüft nach Polizeiangaben zurzeit die Wasserschutzpolizei. Denn das Problem könnte sein, dass im Falle eines Hochwassers der Deich an dieser Stelle erodieren und brechen würde.