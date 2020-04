Kostenpflichtiger Inhalt: Analyst kritisiert Datenerfassung : Was Statistiken über die Ausbreitung von Corona sagen – oder verschweigen

Wer hatte mit wem Kontakt? Wie intensiv? Und wann kam es zu einer Infektion? Die Ausbreitung des Virus beschäftigt derzeit Wissenschaftler, Mediziner und Statistiker. Foto: Getty Images/Orbon Alija

Oberbillig Viele Menschen verfolgen täglich die Zahlen rund um Corona. Teils widersprechen sich die Daten unterschiedlicher Institute und aus unterschiedlichen Regionen. Ein Datenanalyst aus Oberbillig hat nun eine eigene Übersicht entwickelt, um zur Transparenz beizutragen.

Wenn man in den vergangenen Wochen etwas gelernt hat, dann wie wichtig Modellrechnungen und Statistiken beim Umgang mit einer Pandemie sind. Ansteckungszahlen, Todesfälle, Verdopplungsraten, wie viele weitere Menschen ein Infizierter durchschnittlich ansteckt und die Zahl der Genesenen sind die wichtigsten Daten. Bei ihrer Darstellung fehlt es oft an Erklärungen oder Hintergründen.



Beispielrechnung für die Region Verwirrend ist allein schon, dass zwar die registrierten Infizierten den genesenen und toten Patienten gegenübergestellt werden, aber keine Gesamtrechnung gemacht wird. Das zeigt das Beispiel für die Region Trier (Stand Dienstag, 15. April): Die vier Landkreise (Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm und Vulkaneifelkreis) sowie die kreisfreie Stadt Trier melden insgesamt 604 registrierte Corona-Infizierte, 325 davon sind genesen und acht verstorben. Die Gesamtzahl der beiden letztgenannten (333) muss von der Zahl der registrierten Corona-Infizierten abgezogen werden, dann hat man mit 271 die Gesamtzahl der registrierten Infizierten in der Region, die weiterhin Menschen anstecken könnten.

Info Wichtige Begriffe aus der Epidemiologie Basisreproduktionszahl R 0 : Diese Zahl beschreibt, wie viele weitere Menschen ein einzelner mit einem Virus Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Bei Covid 19 wird die Zahl auf 2,4 bis 3,3 geschätzt. Zum Vergleich: Bei Masern liegt sie bei 12 bis 18. Somit steckt ein mit Masern infizierter Mensch im Durchschnitt viel mehr Individuen an als ein mit Covid 19 Infizierter. Herdenimmunität: Prinzipiell geht es bei der Herdenimmunität darum, dass Ansteckungen mit einem Virus unwahrscheinlicher werden, wenn möglichst viele Menschen immun gegen ein Virus sind. Folgender Zusammenhang gilt da: Je höher R 0 ist, desto höher muss der Anteil der Menschen sein, die immun sein müssen, um eine Krankheit dauerhaft unschädlich zu machen. Bei Masern müssen zwischen 83 und 94 Prozent durch eine Impfung oder eine Erkrankung immunisiert werden. Bei Covid 19 liegt der Anteil zwischen 60 und 70 Prozent. Aus der Berechnung dieses Wertes folgt auch die Einschätzung des Robert Koch-Instituts, das immer wieder darauf hinweist, dass etwa 66 Prozent der Bevölkerung sich mit dem Virus infizieren oder geimpft werden müssen, bevor die Krankheit überwunden ist.

Problem Dunkelziffer Trotz solcher Zahlen hat niemand einen validen Schimmer vom sogenannten Durchseuchungsgrad in der Region – also wie viele Menschen tatsächlich mit dem Virus infiziert sind. Die Dunkelziffer, wie viele Menschen das Virus in sich tragen, die gar nichts davon mitbekommen und nie getestet wurden, ist vollkommen unbekannt. Dadurch ist auch die Zahl der Genesenen unvollständig. Zwar laufen Studien im Kreis Heinsberg und in München dazu, aber verlässliche Ergebnisse gibt es noch nicht. Gängige Schätzungen gehen davon aus, dass es zweimal bis zehnmal so viele Infizierte in Deutschland sind wie von den Behörden registriert wurden.

Verschiedene Quellen Das Robert Koch-Institut (RKI) liefert Zahlen für Deutschland, heruntergebrochen auf Bundesländer, Landkreise und Städte, das Europäische Zentrum für Seuchenbekämpfung (ECDC) für die Länder in Europa und die US-amerikanische Johns Hopkins Universität (JHU) aus Baltimore für alle Staaten der Welt sowie auf Bundesstaatsebene in den USA. Die Weltgesundheitsorganisation bietet ebenfalls einen internationalen Überblick im Internet an. Alle Quellen stellen ihre Daten zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Doch im Prinzip ist die Datengrundlage für die Analyse der Verbreitung des Coronavirus und die richtigen Gegenmaßnahmen (noch) vollkommen unzureichend, weil die Staaten kein einheitliches System der Erfassung haben. Somit sind die Daten auch nicht vergleichbar. Da sind sich die Experten einig.

Kritik aus der Region Genau deshalb hat sich Boris Ruth aus Oberbillig, der als freiberuflicher Datenanalyst Firmen berät, intensiv mit dem Thema beschäftigt. Er halte die Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie für richtig, sagt er. Aber: „Auf Basis der Daten werden gerade die weitreichendsten Entscheidungen seit dem Zweiten Weltkrieg getroffen, und leider ist die Datengrundlage meiner Meinung nach hierfür nicht ausreichend.“

Es werde zudem auch nicht erfasst, wie effizient die Gegenmaßnahmen wirken. Die Politik bewege sich deshalb in einer sehr unklaren Situation. „Wir benötigen nun dringend bessere, standardisierte Methoden zum Krisenmanagement und den damit verbundenen Prozessen zur Versachlichung der Entscheidungsfindung“, fordert Ruth.

Unzulänglichkeit der Datenerfassung könne man auch an den Dash­boards (wörtlich: Armaturenbrett, übertragen: Überblickseiten zu den Statistiken im Internet) der verschiedenen Institutionen erkennen. Beim RKI gibt es nur die offiziellen Zahlen der Gesundheitsämter, während die JHU andere Quellen mit einbezieht. Aus Ruths Sicht ist es ein großes Problem, dass jedes Land und jedes Institut die Zahlen auf seine eigene Art und Weise erhebt: „Das ist verwirrend und missverständlich.“ Das tatsächliche Risiko werde in keinem der gängigen Dashboards dargestellt, führt er weiter aus: „So fehlt der Bezugspunkt zu untersuchten Individuen, was entscheidend wäre zur Beurteilung des tatsächlichen Risikos.“ Und Ruths Kritik ist auch schon angekommen bei den Verantwortlichen. So hat er einige Fehler in den Datensätzen gefunden an die Quellen gemeldet. Das ECDC hat seine Datensätze danach repariert. Vom RKI hat Ruth bisher keine Antwort bekommen.

Eigenes Dashboard Um für mehr Transparenz zur sorgen, hat Ruth sein eigenes Dashboard aufgebaut und im Internet veröffentlicht. Auf der Seite stellt er die RKI-Zahlen denen des ECDC und die JHU gegenüber. „In meinen Dashboards zeige ich neben den Basiszahlen, die man auch bei den jeweiligen Quellen findet, auch Unterschiede und Inkonsistenzen in den Zahlen auf“, sagt Ruth. So liefere zum Beispiel das ECDC mit einer Zeitverzögerung von einem Tag im Vergleich zur JHU. Auch das deutsche Meldesystem werde transparenter gemacht. So zeigt Ruths Darstellung zum Beispiel, dass es bei der Meldung von Neu-Infizierten zu Spitzenwerten und Lücken innerhalb einer Woche kommt, weil einige Landkreise am Wochenende keine Daten weitergeben an das RKI. Die Neuinfektionen vom Wochenende tauchen da oft erst Tage später auf.

Solche Effekte müsse man kennen und verstehen, um qualifiziert Entscheidungen fällen zu können, betont Ruth. „Ferner visualisiere ich Informationen, die auf den Dash­boards nicht oder nur schwierig ableitbar sind“, sagt Ruth. „So kann man zum Beispiel den RKI-Rohdaten entnehmen, dass es deutliche Unterschiede in den Todesfallraten abhängig vom Geschlecht gibt.“