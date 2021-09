Verkehr : Anwohner kritisieren Umleitung bei B 419-Sperrung

Weil die B 419 zwischen Temmels und Wellen für sechs Wochen gesperrt ist, werden Autos und Laster ab Montag, 13. September, über Tawern, Onsdorf und Nittel umgeleitet. Foto: Dieter Soltau

Tawern/Nittel/Wellen/Temmels Sechs Wochen lang bleibt die Obermoselstrecke wegen Bauarbeiten gesperrt. Das macht nicht die Autofahrer, sondern auch die Anlieger in Tawern wütend. Das sind die Gründe.

Weil die Fahrbahn der B 419 zwischen Temmels und Wellen ab Montag, 13. September, erneuert wird, ist die Strecke bis Ende Oktober voll gesperrt. Die weit mehr als 12 000 Fahrzeuge, die dort tählich unterwegs sind, werden umgeleitet. Die Umleitung führt teils über enge Landes- und Kreisstraßen in Tawern, Onsdorf und Nittel. Das führt zu harter Kritik.

Kritik an Umleitung

Info Warum die Straße nicht in den Ferien saniert wurde Zur Kritik der Autofahrer und der Anlieger, dass die B 419 nicht in den Sommerferien saniert und gesperrt wurde, äußert sich Klaus Wagner vom Landesbetrieb Mobilität in Trier ebenfalls. „Die Vielzahl der auszuführenden Baumaßnahmen (etwa 70 bis 100 pro Jahr) können nicht ausschließlich in den Sommerferien terminiert werden.“ Die Baufirmen könnten das nicht leisten und wollten ihre Mitarbeiter das ganze Jahr über beschäftigen. Zudem sei die Vollsperrung am Möbel-Martin-Kreisel im konkreten Fall zu berücksichtigen, die eine zeitgleiche Ausführung nicht zugelassen habe.

Beim TV hat sich Stefan Jahnen aus Tawern gemeldet. Er fordert, die Interessen der Anlieger an den Umleitungsstrecken besser zu berücksichtigen und nicht nur die der Luxemburg-Pendler. Der Tawerner geht davon aus, dass Ortskundige während der B-410-Sperrung von Konz aus kommend nicht die ausgeschilderte Umleitung, sondern den direkten Weg über die B 51 neu und die L 136 in Tawern einschlagen. Dann würden sie komplett durch die Tawerner Ortsdurchfahrt rollen. Aus seiner Sicht resultiert daraus eine krasse Mehrbelastung.

Dabei treffe der Pendlerverkehr die Anlieger an der L 136 (Am Markt, Römerstraße und Fellericher Straße) und K 110 (Onsdorfer Straße) schon heute massiv. „Aufgrund der Umleitung durch die Baumaßnahme ist ein erheblicher Anstieg wohl unumgänglich“, kritisiert Jahnen. „Starker Lärm von über die Maßen hinaus beschleunigenden Fahrzeugführer gepaart mit deutlichen Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sind hier leider über den ganzen Tag hinweg Normalität.“ An den Wochenenden werde die Strecke zudem von etlichen Ausflüglern und Mottoradfahrern frequentiert.

Vor allem an einer Engstelle in der Römerstraße komme es immer wieder zu gefährlichen Situationen. Der Bürgersteig sei dort stellenweise nur wenige Zentimeter breit. Diese Stelle sei lebensgefährlich, werde aber von zahlreichen Kindern auf dem Schul- oder Kindergartenweg sowie Menschen auf dem Weg zu den Nahversorgern oder Richtung Kirche und Friedhof passiert. Immer wieder komme es wegen der Geschwindigkeitsüberschreitungen zu gefährlichen Situation an den Zu- und Ausfahrten von Grundstücken.

Um die Situation zu verbessern, fordert er nun die Ausweitung der Tempo-30-Zone auf die gesamte Strecke in beiden Richtungen gepaart mit regelmäßigen Geschwindigkeitskontrollen zu Stoßzeiten an wechselnden Standorten. Das sei über die Dauer der Umleitung hinaus notwendig.

Was der Landesbetrieb Mobilität dazu sagt

Klaus Wagner, Fachgruppenleiter Betrieb beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Trier, erklärt auf TV-Anfrage: „Die Umleitungsstrecke durch Tawern haben wir so ausgewählt, dass der Ort möglichst gering belastet wird.“ Der Verkehr werde sich auf kurzem Wege von Onsdorf über die K 110 und die L 136 Richtung Temmels einstellen, beschreibt er seine Erwartungen. Demnach ist der Rest der Ortsdurchfahrt aus LBM-Sicht „nur in geringem Umfang betroffen“.

Wagner erwartet die „geringstmögliche Belastung für die Ortslage Tawern“. Andere Umleitungsvarianten – beispielsweise über die K 112 Richtung Könen oder die L 136 Richtung Ayl – hätten laut LBM-Sicht deutlich höhere Belastungen für Tawern bedeutet. Längere Umleitungswege akzeptierten die Verkehrsteilnehmer erfahrungsgemäß ohnehin nicht.

Wagner gibt aber zu: „Leider ist auch uns bewusst, dass ortskundige Autofahrer ihren eigenen Weg suchen und ortsunkundige Verkehrsteilnehmer eher den Hinweisen ihrer Navigationsgeräte folgen.“ Das könnte zur Folge haben, dass die von Jahnen beschriebenen Stellen doch noch mehr belastet werden.

In Abstimmung mit der Verbandsgemeinde Konz, der örtlich zuständigen Straßenverkehrsbehörde, will der LBM in den Umleitungsstrecken Halteverbote anordnen. So könne der Verkehr ungehindert fließen. Wagner betont: „Die zusätzliche Belastung durch den Umleitungsverkehr ist leider in diesem Bereich alternativlos.“

Was die Polizei sagt

Stephan Wagner von der zuständigen Polizei in Saarburg betont, dass die Ortsdurchfahrt Tawern nach wie vor eine der für Geschwindigkeitskontrollen priorisierten Strecken im Dienstbezirk sei. Regelmäßig würden Laser- und Radarkontrollen angesetzt. Als Beispiel für ein Ergebnis führt er eine vierstündige Radarmessung vom 25. September 2019 an. Von 681 gemessenen Fahrzeugen seien da 73 Fahrer verwarnt worden. Die höchste gemessen Geschwindigkeit in der Tempo-30-Zone: 52 Kilometer pro Stunde.

Ortsbürgermeister sieht Probleme

Thomas Müller, Ortsbürgermeister in Tawern, findet die Argumente der Anwohner schlüssig. Er sagt: „Die E-Mail des Anwohners kann ich gut nachvollziehen. Die Verkehrsbelastung ist ohnehin groß.“ Er verstehe nicht, warum der LBM den Schwerlastverkehr über die Dörfer führen wolle. Die Onsdorfer Straße sei zu schmal. Das geplante strikte Halteverbot begrüßt Müller. Der LBM habe vor der Planung der Umleitung aber nicht mit der Gemeinde gesprochen. Das sei enttäuschend. Die Behörde habe die Strecke ausgesucht, kenne sich aber nicht aus, sagt Müller, der beispielsweise während der Sperrung eine veränderte Vorfahrtsregelung an der Einmündung der Fellericher Straße für nötig hält. Der Ortschef betont, dass Tawern nicht die hauptleidtragende Gemeinde sei. In Onsdorf sowie in Nittel sei die Situation für den Schwerlastverkehr noch problematischer. Müllers Fazit: „Schwere Laster gehören nicht in Dörfer!“