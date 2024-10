Leser reagieren Kritik an Westtrassen-Fahrplan: Pendler wollen Regionalbahn im Osten Triers behalten

Die Katze ist seit ein paar Tagen aus dem Sack. Die Trierer Westtrasse kann nicht, wie zuvor angekündigt, schon im Dezember nach dem Fahrplanwechsel in Betrieb gehen. Wahrscheinlich fahren die ersten Züge dort erst im Januar. Was die Verantwortlichen so nicht erwartet haben: Einige Pendler sind darüber gar nicht traurig. Im Gegenteil, sie freuen sich.