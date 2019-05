Kultur : Kritik mit Humor und Liedern in der Kulturgießerei Saarburg

Saarburg Kabarettist Heinz Klever und Liedermacher Kai Degenhardt setzen die Schlussakkorde bei der Woche der Demokratie in der Saarburger Kulturgießerei.

Kai Degenhardt sieht uns in Zeiten leben, in denen Katastrophen überall stattfinden, in einem „Ring of Fire“ (Ring aus Feuer) rund um den Globus, wie er sagt. Der Sohn des bekannten Liedermachers Franz-Josef Degenhardt (1931 bis 2011) greift in seinem neuen Album „Auf anderen Routen“ diese Probleme in lyrischen Texten auf, greift aber auch auf Lieder des Vaters zurück. Er sieht die Gefahr eines mörderischen Flächenbrandes, und das mit deutscher Beteiligung.