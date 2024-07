Küchenhaus in den Saarburg-Terrassen Kasernengelände Saarburg: Das Haus mit der Uhr ist bald fertig – Wann kommt das Restaurant? (Fotos)

Die Uhr ist das Besondere am Küchenhaus. Der Zeitmesser in dem kleinen Türmchen auf dem Dach, der über verschiedene Zifferblätter verfügt – nach vorne steht Saarburg drauf, zur Seite hin Sarrebourg – macht das Gebäude zum markanten Bau auf dem ehemaligen Kasernengelände in Beurig. Für Franzosen, die dort einst in der Kasernenkantine gegessen und von der Entwicklung der Saarburg-Terrassen nichts mitbekommen haben, ist es Orientierungspunkt, wie Stadtbürgermeister Jürgen Dixius berichtet. Im neu entstehenden Viertel mit Wohnraum für mehr als 1000 Menschen soll das Haus Ankergebäude sein. Es ist der einzige Bau, der mitten im 30 Meter breiten und mehr als 300 Meter langen Grünstreifen steht.