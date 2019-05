Wildkräuter können auf vielfältige Art und Weise, zum Beispiel als Salat, Tee oder Smoothie, kulinarisch verwendet werden. Auch als Heilkräuter sind sie vielseitig einsetzbar. Der Naturpark Saar-Hunsrück lädt am Sonntag, 5. Mai, 10 bis 13 Uhr, zu einer kulinarischen Löwenzahn- und Frühlingskräuterwanderung um Schillingen in der Naturpark-Verbandsgemeinde Saarburg-Kell ein. red

Die Referentin Helga Hofmann nimmt die Teilnehmenden in die wohlschmeckende Welt der Kräuter mit. Die Referentin gibt Hinweise zur Wirkung, Ernte und Verwendung der Kräuter. Die Teilnahmegebühr beträgt 9 Euro pro Person. Am Ende der Tour gibt es einen kleinen Kräutersnack. Kinder bis zwölf Jahre dürfen kostenlos teilnehmen. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekanntgegeben. Eine frühzeitige Anmeldung ist bei der Naturpark-Geschäftsstelle in Hermeskeil, Telefon 06503/9214-0, erforderlich.