Irsch/Saar : Kulinarische Pilzexkursion mit Fundbesprechung in Irsch/Saar

Irsch/Saar (red) In Kooperation mit der Naturpark-Verbandsgemeinde Saarburg-Kel bietet der Naturpark Saar-Hunsrück am Samstag, 5. Oktober, 14.30 bis 17.30 Uhr, eine kulinarische Pilzexkursion mit Fundbesprechung um Irsch/Saar an.

Der Naturpark-Referent, Pilzsachverständiger Christoph Postler, informiert über die Lebensweise von Pilzen und gibt Hinweise zur Ökologie. Die Teilnehmenden erhalten wertvolle Tipps zum Sammeln, Verwerten und Bestimmen von Pilzen. Bei der familienfreundlichen Exkursion können kleine Mengen Pilze für eine leckere Mahlzeit gesammelt werden. Im Anschluss an die Wanderung findet eine Fundbesprechung statt.

Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro pro Person. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben.