Kommunalaufsicht schreitet ein : Warum Saarburg bei Kulturprojekten sparen muss

Der Saarburger Kulturetat in Höhe von knapp 80 000 Euro soll laut Kommunalaufsicht um rund 30 Prozent abgespeckt werden.

Saarburg Wegen einer angespannten Haushaltslage ist die Stadt gefordert, ihren Kulturetat zu kürzen. Das bedeutet weniger Zuschüsse und Investitionen als geplant. Außerdem ging es im Ausschuss um Alternativen fürs Saarweinfest.

In der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Jugend und Sport der Stadt Saarburg gab es einiges zu besprechen.

Gute Nachrichten hatte Bürgermeister Jürgen Dixius von den Vorbereitungen für eine neue integrative Kindertagesstätte in Saarburg zu berichten. Nachdem der ursprünglich vorgesehene Standort am Blümchesfeld wegen Platzmangels und fehlender technischer Voraussetzungen (Brandschutz, Hanglage) nicht infrage komme, habe die Stadt nun das Grundstück links neben der Beuriger Sparkasse, am Rand des zukünftigen Naherholungsgebietes „Im Kirtel“, ins Auge gefasst. Dieses weise die erforderliche Größe und die entsprechende Verkehrsanbindung auf, erläuterte Dixius. Die geschätzten Baukosten betragen etwa 1,7 Millionen Euro, und das Grundstück kostet rund 270 000 Euro. Die Kita werde auf zwei Zehner-Gruppen aus Kindern mit Beeinträchtigung und eine Regel-Gruppe ausgerichtet. Ursprünglich war nur eine integrative Gruppe geplant. Der Bedarf, auch im Umland, sei jedoch gestiegen.