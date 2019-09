Veranstaltungen : Kulturerleben startet mit farbiger Vielfalt

Hermeskeil Mit der Eröffnung der Ausstellung „Meer von Farben“ hat die Hermeskeiler Veranstaltungsreihe begonnen. Das Programm reicht von Konzerten über eine Lesung bis zur 3-D-Show.

Farbenfrohe Gemälde machen Laune auf die neue Runde von „Hermeskeiler Kultur(er)leben“. Die teils großformatigen Arbeiten von Katharina Dupont-Düpre sind in den nächsten Wochen im Foyer der Hermeskeiler Sparkasse zu sehen. Die Ausstellung ist aber nur eine von voraussichtlich insgesamt elf Veranstaltungen, die bis zum 22. Dezember im Rahmen der Reihe in Hermeskeil geplant sind (siehe Info).

Und Dupont-Düpre erzeugte schon große Begeisterung und machen so Lust auf mehr. Manche ihrer Bilder seien wahre Farbexplosionen, sagte Laudator Peter Valerius bei der Ausstellungseröffnung. Betrachter wähnten sich in einem „Blütenrausch, einem Meer von Farben“. Kompromisse kämen nicht infrage für die Künstlerin, die über Aquarell- und Kreide- zur Acryl-Technik fand. Das sei genau ihr Ding, bestätigte Dupont-Düpre: „Da kann ich so richtig in den Farben wühlen.“ Daher freue sie sich, „was mir gefällt und mir Freude bereitet“, in einer großen Ausstellung präsentieren zu können.