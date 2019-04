Mammutschädel wird in Nitteler Bürgerhaus gezeigt

Am 15. Juli 1875 wurden beim Bau der Eisenbahn zwischen Wellen und Nittel zunächst Skelettteile eines mächtigen Vierfüßlers und ein langer Stoßzahn entdeckt.

Neben weiteren Stoßzähnen, Schädelteilen und Knochen wurde auch ein gut erhaltener Schädel eines Mammuts gefunden. Dies ist ein sehr seltener Fund, denn die Schädel der Mammuts bestehen aus Röhrenknochen und sind daher extrem bruchempfindlich. Nach einigen Umwegen fand der Mammutschädel eine neue Bleibe im Paläontologischen Institut in Bonn. Der Verein der Geschichts- und Kulturfreunde Nittel hat diesen Mammutschädel ausgeliehen und wird ihn unter dem Motto „Ein Mammut kehrt in seine Heimat zurück“ im Bürgerhaus in Nittel ausstellen. Dieses Mammut lebte und starb vor etwa 40 000 Jahren.

Die Ausstellung wird durch Luftbilder und eine Reihe von historischen Relikten, Dokumenten und Fotos von Nittel, Köllig und Rehlingen abgerundet. Sie wird am Freitag, 3. Mai, um 19 Uhr eröffnet und ist am Samstag, 4. Mai, und Sonntag, 5. Mai, jeweils von 14 bis 18 Uhr zu sehen.