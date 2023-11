Kulturgeschichtlicher Verein Hochwald Warum künstliche Intelligenz keine Heimatforschung kann

Hermeskeil · Der Kulturgeschichtliche Verein Hochwald legt seinen 36. Schellemann vor. In einem Beitrag wird Künstliche Intelligenz getestet. Was kann sie und was nicht?

06.11.2023, 16:24 Uhr

Das sind die Autoren des neuen Schellemann: Hans J. Klos, Karl-Heinz Kaub, Elmar P. Ittenbach, Dittmar Lauer, Berthold Bouillon und Rudolf Müller (von links). Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer

Die Zeitschrift des Kulturgeschichtlichen Vereins Hochwald, Der Schellemann, liegt jetzt in der 36. Ausgabe vor. Acht Autoren haben zehn Beiträge geschrieben und der Verein informiert zudem ausführlich über seine Arbeit in der Sicherung des alten Wissens über die regionale Heimat.