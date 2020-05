KulturgießereiSaarburg : Kultur versus Corona: Konzerte trotz Virus

Premiere der Reihe Kultur versus Corona ist am Sonntag, 24. Mai. Pianist Shinnosuke Inugai und Violonist Mario di Nonno laden dann in ihrem Internet-Konzert zu einer musikalischen Reise durch Nordeuropa ein. Foto: TV/Privat

Saarburg Auch die Kulturgießerei Saarburg bietet Konzerte im Internet an. Das Besondere: Sie werden tatsächlich in der Gießhalle gespielt und professionell aufgezeichnet.

So wollten Anette Barth und ihr Team nicht weitermachen. Die Geschäftsführerin der Kulturgießerei sagt: „Wir wollten bewusst ein Zeichen gegen Corona setzen und nicht ein Jahr Arbeit in die Tonne klopfen.“ Das Team suchte nach einer sicheren und professionellen Lösung und fand sie. Der Name: „Kultur Versus Corona“. Premiere ist am Sonntag, 24. Mai, um 11 Uhr. Dann werden wie geplant Mario di Nonno und Shinnosuke Inugai eine musikalische Reise durch Nordeuropa zwischen Tänzen und Meditation in der Gießhalle präsentieren (siehe Extra).