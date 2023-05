Kulturgießerei Glocken als starke Stimmen für den Frieden

(doth) „In einer Welt voller Aufruhr und Krieg soll die Friedensglocke davor warnen, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen“, sagte Michael Patrick Kelly von der berühmten Kelly-Family als er seine Friedensglocke in der Saarburger Kulturgießerei ausstellte. Es war der Anstoß für das Kunstprojekt „all4peace“, in dem gleich drei Friedensglocken gegossen wurden. Eine bleibt in Saarburg, eine weitere geht ins Maison Citoyenne in Mamer und die dritte nach Verdun ins Weltfriedenszentrum.