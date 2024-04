Kleinkunstwoche und Innenhofkonzerte Welche kulturellen Leckerbissen die Saarburger Kulturgießerei zu bieten hat

Es macht Spaß zu sehen, mit welchem Engagement die Verantwortlichen der Saarburger Kulturgießerei in die neue Veranstaltungssaison gehen. Die ehemalige Glockengießerei Mabilon am Ufer der Saar hat sich unter der Leitung von Dr. Anette Barth zu einer veritablen Größe der regionalen Szene entwickelt. Und das nicht nur in der vielfältigen soziokulturellen Arbeit, sondern auch mit kleinen, ungewöhnlichen Veranstaltungen.