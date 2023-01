Jubiläumskonzert : Beim „Chorschatten“ aus Reinsfeld zählen seit 25 Jahren die Gemeinschaft und die Musik

Reinsfeld Die A-Capella-Sängerinnen und -Sänger von Chorschatten haben in der restlos ausverkauften Reinsfelder Kulturhalle die begeisterten Zuschauer auf eine Reise durch 25 Jahre Chorleben mitgenommen. Dazu gehörten etwa neu arrangierte Oldies und Popsongs sowie eigene Kompositionen.

So viel vorweg: Es ist aller Ehren wert, was Chorleiterin Andrea Stüber mit ihrem A-Capella-Ensemble Chorschatten seit nunmehr 25 Jahren in der 2400-Einwohner-Gemeinde Reinsfeld am Rand des Naturparks Hochwald-Hunsrück auf die Beine stellt. So ist dann auch beim „Zugabe“-Abschlusskonzert zur Feier des 25-jährigen Bestehens des Chores die schmucke Reinsfelder Kulturhalle restlos ausverkauft. Das halbe Dorf scheint auf den Beinen, und bei Wein und Sekt sind die 350 Besucher voll freudiger Erwartung.