Dorfentwicklung : Platz schaffen für Manderns Pläne – Kulturscheune und Wohnprojekt für Senioren

Manderns Zentrum soll sich grundlegend erneuern. Als Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung erwartet die Gemeinde üppige Zuschüsse dafür.

Direkt auf der anderen Straßenseite in der Hauptstraße/ Ecke Bilsteinstraße gegenüber der Kirche wird zum anderen eine Begegnungsstätte für Jung und Alt entstehen, die Kulturscheune, einsetzbar für Veranstaltungen aller Art, vom Konzert über Ausstellungen und Lesungen bis zu Vereinszwecken. Was der Umbau kosten wird, steht noch nicht fest.

Das Haus in der Hauptstraße/ Ecke Petersberg muss weichen. Die Fläche gehört ebenfalls zum Dorferneuerungskonzept. Hier sollen Autos parken können, besonders, wenn viele Parkplätze bei Veranstaltungen in der nahen Siebenbornhalle gebraucht werden. „In der Ortsmitte brauchen wir dringend mehr Parkplätze“, sagt Ortschef Tim Kohley. doth

Geschätzte Kosten des Wohnprojekts laut Architekturbüro Feisthauer und Weber in Trier: 12 Millionen Euro, die ein Investor, der noch nicht genannt werden will, aufbringen möchte. Dazwischen eine parkähnliche Anlage, in der Aktivitäten wie Gymnastik, Yoga, Tanzen oder Singen stattfinden können, ein Erholungsbereich für alle Dorfbewohner. Ferner soll ein historischer Bauerngarten entstehen, der von den Bewohnern gepflegt und in dem auch Nutzpflanzen geerntet werden können.