Projekt : Kultursommer: „Tor zum Norden“

Saarburg Im Rahmen des Kultursommerprojektes „Tor zum Norden“ findet die Veranstaltung „Reise durch das Feenland“ am 28. Juni, ab 12 Uhr, in der KulturGießerei, Staden 130, in Saarburg statt.



Die nordische Mythologie (skandinavische Mythologie) ist geprägt von Elfen, Feen, Gnomen, Trollen und vielen weiteren geheimen Völkern. Die „Reise durch das Feenland“ ist eine Reise für die ganze Familie. Die KulturGießerei verwandelt sich in ein buntes Reich der Fantasie. Es wird ein Parcours aufgebaut sein, durch den die Besucher auf der Reise durch das Feenland begleitet werden. Pro Reise können sich 30 Personen auf den Weg zu den mystischen Orten und Wesen machen. Jeweils zur vollen Stunde startet eine Expedition.