Kommunalpolitik : Kunst am Bau ist Thema in Saarburg

Saarburg (red) Der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates Saarburg befasst sich am Donnerstag, 5. November, mit dem Thema Kunst am Baum im Stadtteilzentrum Beurig. Die Sitzung beginnt um 17.30 Uhr im Saal Schlossberg im Haus Warsberg in Saarburg.