Das Kunstprojekt : ,,Just Colours“ – für ein positives Lernumfeld an der Realschule plus in Konz

Der Schulsozialarbeiter Achim Knecht hat in den Herbstferien ein einwöchiges Kunstprojekt mit verschiedenen Workshopangeboten zu Themen der Farben, und Formenlehre für Schüler aus den Klassenstufen 7 bis 10 organisiert. Foto: TV/Realschule plus Konz

Konz (red) Ein altes Schulgebäude mit langen Gängen und trostlosen weißen, teils vergilbten Wandflächen, die die Schmierfinken unter der Schülerschaft immer wieder dazu verleiten, sie mit Schmierereien zu bekritzeln.

Aus diesem Grund organisierte der Schulsozialarbeiter Achim Knecht in den Herbstferien ein einwöchiges Kunstprojekt für Schüler aus den Klassenstufen 7 bis 10 der Realschule plus Konz.

Ziel des Kunstprojektes war nicht nur die beteiligten Schüler in ihrer gemeinsamen und klassenübergreifenden Zusammenarbeit untereinander bezüglich ihres freundschaftlichen Umgangs miteinander und in ihren Sozialkompetenzen zu fördern, sondern auch das Lernumfeld an der Realschule plus Konz durch die Kunstform „Graffiti“ lebendiger und farbenfroh in einem erlaubten und legalen Rahmen zu gestalten.