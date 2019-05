Kurs : Kurs:  Kleinkinder gesund ernähren

Saarburg Der Arbeitskreis Kinder, Jugend und Familie im Lokalen Bündnis für Familie lädt für Dienstag, 18. Juni, von 15 bis 17 Uhr in die Küche der BBS Saarburg im Schulzentrum Saarburg-Beurig zur kostenlosen Veranstaltung „Gesunde Ernährung von sechs Monaten bis drei Jahre“ ein.

Der Übergang aus der Stillzeit in die Kleinkindphase birgt Unsicherheiten für die Eltern. Praktische Tipps und Informationen zum Thema Ernährung im Kleinkindalter bekommen die Teilnehmer bei der gemeinsamen Aktion von Eltern und Kindern. Marion Heinz, Ernährungsberaterin bei der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, beantwortet Fragen und bereitet gemeinsam mit den Gästen Mahlzeiten zu. Anmeldung bis Freitag, 7. Juni unter Telefon 06581/2336 oder per E-Mail an mgh@kulturgiesserei-saarburg.de