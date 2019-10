Geistliches : Kurs zum Aufbau spiritueller Gruppen im Hermeskeiler Kloster

Hermeskeil Auf viel Zuspruch traf im Frühjahr ein Schnuppertag zum Aufbau und zur Begleitung von spirituellen Gruppen im Hermeskeiler Klösterchen. Deshalb wird nun an zwei Wochenenden im Oktober und November ein Grundkurs zum selben Thema angeboten.

Im Hochwald gibt es bereits einige spirituelle Projekte, Bibel- und Gesprächskreise. Der Kurs soll Interessierten Rüstzeug an die Hand geben, um in ihren Orten Angebote aufzubauen oder vorhandene zu begleiten. Inhaltlich geht es um grundsätzliches Wissen zur geistlichen Gruppenarbeit sowie unterschiedliche Herangehensweisen an biblische Texte. Auch werden Gebetsformen vorgestellt und praktiziert. Vorbereitet haben den Kurs die Ordensschwestern des Klosters, Judith Bach aus Geisfeld und Gemeindereferent Christoph Eiffler.