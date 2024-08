Nach fast viereinhalb Jahren Sperrung Darauf warten viele Autofahrer – L 137 Richtung Mannebach wird endlich saniert

Die Sperrung der L137 zwischen Tobiashaus an der B51 und Mannebach hat Unmut ausgelöst. Seit viereinhalb Jahren müssen viele Menschen wegen dieser Sperrung Umwege fahren. Immer wieder wurden die Kommunalpolitiker der umliegenden Orte Mannebach, Wawern und Fisch laut eigenen Aussagen darauf angesprochen. Diese haben sich mit der Bitte, bei den Verantwortlichen nachzuhören, in der Vergangenheit auch an den TV gewandt. Jüngst tat dies ein Mannebacher Bürger. Er müsse zwei bis drei Mal pro Woche weite Umwege in Kauf nehmen, um nach Ayl, Wawern oder Biebelhausen zu gelangen, schrieb er.