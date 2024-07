Gefährlicher Engpass „Schlechteste Straße im Land“ – Warum passiert nichts an der L152 bei Beuren?

Einfach furchtbar. So beschreibt Harald Schmitt den Zustand der Landesstraße 152, die mitten durch Beuren führt. „Das ist der schlechteste Weg in Rheinland-Pfalz“, schimpft der neue Ortsbürgermeister, der am 10. Juli offiziell sein Amt antritt. Er sei die Strecke bis zur Einmündung nach Rascheid letztmals vor drei Jahren mit dem Rad gefahren. „Wenn Sie mit dem Rennrad in so ein Schlagloch geraten, dann machen Sie einen Salto – und das geht nicht gut aus“, stellt Schmitt fest. Für Zweiradfahrer sei die L152 „lebensgefährlich“.