Kommunalpolitik : Nach Rücktritt von sieben Ratsmitgliedern in Lampaden: Auflösung des Rates wohl gerade noch abgewendet

Kleiner Ort, großer Klärungsbedarf: Wird in Lampaden am Donnerstagabend der Rat tagen? Am Mittwoch sah es danach aus. Foto: TV/Portaflug Föhren

Saarburg/Lampaden Ist der Rat in Lampaden beschlussfähig und kann, wie vom Ortsbürgermeister geplant, am Donnerstag tagen? Diese Frage hat die Saarburger Verwaltung am Mittwoch bis in den Nachmittag beschäftigt.