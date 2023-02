Nach Rücktritt von sieben Ratsmitgliedern : Neuer Gemeinderat – So hat Lampaden gewählt

André Werner kommt aus dem Bürgerhaus in Lampaden, wo er gewählt hat. Dass der TV im Wahllokal fotografiert, hat der Ortsbürgermeister nicht zugelassen. Die Gefahr, dass der Wahlablauf beeinträchtigt werden könnten, sei zu hoch, meint er. Der TV hat in vielen anderen Wahllokalen bereits Bilder gemacht – ohne Probleme. Foto: TV/Marion Maier

Update Lampaden Die Lampadener sind am Sonntag zur Urne gegangen. Wie die einzelnen Wählergruppen abgeschnitten haben und warum die Wahl unter besonderer Beobachtung stand.

Die Lampadener haben gewählt. Die Wählergruppe Marx (Bürgerliste) hat 898 Stimmen erhalten (22,3 Prozent). Die Wählergruppe Herudey haben 296 Bürgerinnen und Bürger gewählt (7,3 Prozent). Diese beiden Listen sind eine Verbindung miteinander eingegangen. Auf die CDU entfallen 935 Stimmen (23,2 Prozent) und auf die Wählergruppe Kröpelin 1901 Stimmen (47,2 Prozent). Damit hat die Gruppierung mit den im Schnitt jüngsten Mitgliedern die meisten Stimmen erhalten. Die genaue Sitzverteilung gibt die Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell am Montag, 27. Februar, bekannt

Hohe Anzahl an Briefwählern

193 Bürgerinnen und Bürger haben Briefwahl beantragt. Das sind rund 44 Prozent der Wahlberechtigten, also fast die Hälfte. Wollten Sie etwaigen Diskussionen im Wahlbüro des 560-Einwohner-Ortes, in dem fast jeder jeden kennt, aus dem Weg gehen? Oder liegen Sie einfach nur im Trend? Bei der jüngsten Bundestagswahl 2021 machte der Anteil dieser Wahlart immerhin 47,3 Prozent aus. 2017 waren es noch 28,6 Prozent.

Info Auszählung am Sonntag dauert bis nach 21 Uhr Das Wahlergebnis der Lampadener Ratswahl liegt nach 21.30 Uhr vor. Dass so lange ausgezählt wurde, hat laut Pressesprecher der Verbandsgemeindeverwaltung daran gelegen, dass viele Wähler einzelne Kandidaten angekreuzt, also Stimmen kumuliert und panaschiert hätten. Die Gemeinderatswahl in Lampaden war erforderlich, weil sieben Ratsmitglieder zurückgetreten waren und sich kein Nachrücker gefunden hatte.

Wahl unter intensiver Beobachtung

So oder so, die Wählerinnen und Wähler stehen unter intensiver Beobachtung. Drei Mitglieder des Wahlausschusses sitzen vorne im Wahllokal an einer Tischreihe. Neben ihnen Wahlleiter und Ortsbürgermeister Martin Marx, das rheinland-pfälzische Kommunalwahlgesetz in gebundener Form vor sich. Seitlich haben sich zwei Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell positioniert. Am Ende des nicht all zu großen Raums stehen die beiden Tische, an denen die Kreuzchen gesetzt werden. Ein niedriger Sichtschutz schirmt dort neugierige Blicke ab. Eine Etage tiefer trifft sich die CDU im Feuerwehrraum. Für den Fall, dass die Verwaltung nicht präsent gewesen wäre, hatten sich die Vertreter der Christdemokraten mit denen der Liste Kröpelin verabredet, im Wahllokal Position zu beziehen.

Gründe für die Beobachtung

Das Misstrauen scheint groß zu sein. Und dafür gibt es Gründe. Die Wahl stieß bei einem Teil der Betroffenen auf wenig Gegenliebe. So hatte es einer kommunalaufsichtlichen Anordnung bedurft, damit Ortsbürgermeister Martin Marx, der eineine eigene Liste anführt, die Wahlankündigung rechtzeitig unterschrieben hat. Etwas mehr als eine Woche vor dem Termin haben dann fünf ehemalige Ratsmitglieder (Kandidaten der Listen Marx und Herudey) versucht, die Wahl per einstweiliger Anordnung des Gerichts zu verhindern. Erfolglos. Außerdem gab es Diskussionen über die Einteilung der Wahlhelfer. Marx hatte für Wahlausschuss und -vorstand zunächst nur Leute seiner Liste und ihm bekannte Bürger vorgeschlagen. So wie bei der vorangegangenen Wahl auch. Laut Gesetz sollen sich jedoch Vertreter aller im Ort vertretenen Gruppierungen in den Gremien befinden. Erst auf Intervention zweier Verwaltungen hat Marx bei Freier Liste und CDU um Vorschläge für die Gremien gebeten. Darüber, dass dann diesmal streng getrennt wurde nach Ausschuss und Vorstand, waren CDU-Mitglieder erstaunt. Dies führte dazu, dass am Sonntag nur am Vormittag zwei Vertreter der anderen Gruppierungen im Wahllokal im Einsatz waren. Den Rest des Tages bestritten Vertreter der Listen Marx und Herudey sowie von Marx berufene Bürger.

Was Bürger sich wünschen