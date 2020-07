Rechtsstreit : Lampadener Ortsbürgermeister klagt gegen Wahl eines Ratsmitglieds

Vor dem Verwaltungsgericht in Trier wird am 22. September eine Klage des Lampadener Ortsbürgermeisters gegen den Kreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell verhandelt. Dabei geht es um die Wahl eines Ratsmitglieds bei der Kommunalwahl im Mai 2019. Foto: roland morgen (rm.) - roland morgen (rm.)

Lampaden Ein Konflikt im Zusammenhang mit der Wahl eines Ratsmitglieds 2019 in den Lampadener Gemeinderat muss wohl vor dem Trierer Verwaltungsgericht geklärt werden. Das Verfahren könnte weitreichende Folgen haben. Auswirkungen hat der Streit bereits auf den aktuellen Haushalt der Gemeinde.

Zum Inhalt teilt das Gericht auf Anfrage mit, der Kläger begehre, „die Wahl eines ehemaligen Mitglieds des Gemeinderates von Lampaden für ungültig zu erklären, da die Person zum Zeitpunkt der Kommunalwahl 2019 nicht mehr in Lampaden wohnhaft gewesen sei, und zudem aufgrund ihrer beruflichen Stellung ein Interessenkonflikt vorgelegen habe“. Das Ratsmitglied hatte im Juli 2019 bei der Kreis-Aufsichtsbehörde eine Stelle angetreten. Weiter fordert der Ortschef laut Gericht, es seien alle Beschlüsse, bei denen das Ratsmitglied mitgestimmt habe, aufzuheben und darüber neu zu entscheiden. Verhandelt werde die Klage gegen den Kreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinde (VG) Saarburg-Kell am 22. September, 9.15 Uhr. Gegen die Kreisverwaltung hat die Ortsgemeinde Lampaden laut Kommunalaufsicht in der vergangenen Wahlperiode allein vier Prozesse vor dem Verwaltungsgericht geführt, die die Gemeinde jeweils verloren hat.

VG und Kommunalaufsicht hätten die aktuellen Vorwürfe geprüft mit dem Ergebnis, „dass das Ratsmitglied zum Zeitpunkt der Kommunalwahl 2019 in der Ortsgemeinde Lampaden wahlberechtigt und auch wählbar war“, teilt die Kreis-Behörde mit. Auch der Vorwurf zur Unvereinbarkeit von Amt und Mandat sei unbegründet. Die Person sei nach der Wahl am 1. Juli 2019 mit Aufgaben der Staatsaufsicht beauftragt und zeitgleich von der Aufsicht über Lampaden entbunden worden. So sei es „jahrzehntelange Praxis“ bei Mitarbeitern der Aufsichtsbehörde, wenn diese in ihren Gemeinden Ratsmitglieder würden.