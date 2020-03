Krisen-Kinderbetreung : Land erweitert Notbetreuung während Corona-Krise

Trier/Wasserliesch Um einen Platz in der Notbetreuungsgruppe einer Kita oder Grundschule zu bekommen, reicht es ab sofort aus, wenn ein Elternteil einem systemrelevanten Beruf ausübt. Das erklärte eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Landesjugendamts auf TV-Anfrage.

Das Land Rheinland-Pfalz will Feuerwehrleute, Polizisten oder Menschen, die in Gesundheitsberufen oder bei Wasserwerken und ähnlichem arbeiten, während der Corona-Krise entlasten. Dazu hat es schon nach Schließung der Schulen und Kindergärten Anfang der Woche eine Notbetreuung für die Kinder von Menschen in systemrelevanten Berufen eingeführt.

Bisher bekommen nur Alleinerziehende und Familien einen Notbetreuungsplatz, in denen beide Elternteile in solchen Berufsfeldern arbeiten. Nun soll der Anspruch erweitert werden, so dass schon diejenigen einen Anspruch haben, bei denen nur ein Elternteil in einem solchen Beruf arbeitet.

Hintergrund der Entscheidung ist auch, dass die Notbetreuung bisher nicht sonderlich gut angenommen worden ist. So wurden zum Beispiel im Kreis Trier-Saarburg in 79 Kitas nur 76 Kinder betreut, obwohl fast in jeder Einrichtung eine Notgruppe ist, in der jeweils zehn Kinder unterkommen.

Die bisher bescheidene Resonanz liegt vermutlich nicht an der geringen Nachfrage, sondern eher an den bisher geltenden Vorgaben. So erklärte zum Beispiel Dr. Frank Wiß gegenüber volksfreund.de, dass er den Betrieb in seinen beiden Praxen in der kommenden Woche einschränken werde.

Weil mehrere seiner Arzthelferinnen sich um ihre Kinder kümmern müssten, werde er die Praxen am Dienstag und Donnerstag, 24. und 26. März, schließen, hatte der Mediziner am Donnerstag angekündigt. Angesichts der neuen Entscheidung, könne er sich vorstellen, ab April wieder normal zu arbeiten. Voraussetzung sei natürlich, dass die Kinder seiner Mitarbeiter in einer Notbetreuung gut untergebracht seien.