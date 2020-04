Kostenpflichtiger Inhalt: Land plant Erleichterungen für politische Gremien : Stimmen Räte bald per Video-Schalte ab?

So wie auf diesem Bild aus Vor-Corona-Zeiten kann der Verbandsgemeinderat Saarburg-Kell und können die kommunalpolitischen Gremien insgesamt derzeit nicht zusammenkommen. Entscheidung sind dennoch zu treffen - dazu gibt es womöglich bald neue Hilfsmittel. Foto: Nathalie Hartl

Konz/Saarburg/Hermeskeil Politische Sitzungen sind trotz Corona erlaubt. Zuletzt gab es sie aber nur vereinzelt in dringenden Fällen und mit besonderen Schutzvorkehrungen. Im Mai könnte der Landtag ein Gesetz verabschieden, das die Treffen in Krisenzeiten verzichtbar macht.

In Corona-Zeiten geht derzeit vieles nicht. Doch Sitzungen von Gemeinde-, Stadt- und Verbandsgemeinderäten sind mit entsprechenden Vorkehrungen zum Infektionsschutz erlaubt. Allerdings verzichteten die Gremien in den Verbandsgemeinden (VG) Konz, Saarburg-Kell und Hermeskeil seit Mitte März weitgehend darauf. Wo doch in Einzelfällen getagt wurde, etwa in Schoden und Freudenburg, galten strenge Vorgaben zur Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln.

Ein Blick in die Kalender der Kommunen zeigt, dass in den nächsten Wochen der Sitzungsbetrieb wieder etwas zunehmen könnte. Eingetragen sind dort mehr Treffen als zuletzt. „Wir hoffen, dass die ersten Gremien im Mai wieder tagen“, bestätigt Michael Naunheim, Sprecher der VG-Verwaltung in Konz. Genaue Termine stünden noch nicht fest. In der VG Hermeskeil sind laut Bürgermeister Hartmut Heck (CDU) ab Mitte Mai wieder Sitzungen in Gemeinden geplant, auf VG-Ebene erst ab Juni. Die VG-Saarburg-Kell hat für Mai vier Gemeinderats- und Ausschusssitzungen terminiert. Ob diese stattfinden, ist aber laut Pressesprecherin Nathalie Hartl ungewiss. Stadtrat und VG-Rat würden im Mai noch nicht tagen.

In der Landespolitik gibt es nun allerdings einen Vorstoß, der den kommunalen Gremien die Arbeit in Krisenzeiten erleichtern könnte. Demnach könnten Beschlüsse bald ohne reale Treffen auf digitalem Weg möglich sein – was die Gemeindeordnungen zurzeit noch verbieten.

Aktuell gilt deshalb: Sitzungen nur bei unaufschiebbaren Angelegenheiten. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) gibt auf ihrer Internetseite Hinweise zu notwendigen Vorkehrungen. Vor Ort müssten Desinfektionsmittel, Flüssigseife und Papierhandtücher vorhanden sein sowie ein ausreichend großer Raum, damit alle Anwesenden – auch mögliche Zuhörer – den 1,5-Meter-Mindestabstand einhalten können. Damit fallen mancherorts die bislang genutzten Tagungsräume weg, weil sie zu klein sind. Die Stadt Konz plant ihre voraussichtlich nächste Sitzung im Mai daher laut Pressesprecher Naunheim in der Sporthalle in Könen. In der VG Hermeskeil kommen laut VG-Chef Heck unter anderem Bürgerhäuser und die Hermeskeiler Stadthalle infrage. Die VG Saarburg-Kell will erst bei Terminierung großer Sitzungen und auf Basis der dann gültigen Vorgaben auf die Suche gehen.

Sollte der Landtag im Mai einen Gesetzesentwurf von Ampelkoalition und CDU billigen, ist diese Suche vielleicht nicht mehr notwendig. Denn der Entwurf sieht vor, dass kommunale Gremien „bei Naturkatastrophen oder in anderen außergewöhnlichen Notsituationen“ ihre Beschlüsse per Video- oder Telefonkonferenz fassen dürfen. Die Krisensituation müsse zuvor von der Aufsichtsbehörde bestätigt werden, heißt es weiter. Und der Öffentlichkeit sei die Teilnahme an den Entscheidungen zu ermöglichen – etwa durch einen Livestream der Konferenz im Internet. Die Bürger müssten darüber vorab informiert werden. Die Landtagsfraktionen schlagen zudem ein weiteres Instrument vor: das sogenannte Umlaufverfahren. Dabei könnten Ratsmitglieder ihre Stimme schriftlich per Brief abgeben.

Im Hermeskeiler Rathaus treffen die geplanten Erleichterungen durch das Land auf Zustimmung. „Wir begrüßen den Entwurf ausdrücklich, da er den politischen Gremien mehr Spielraum bietet“, sagt Hartmut Heck. Mit dem Umlaufverfahren habe er in anderen Bereichen bereits gute Erfahrungen gemacht. Die technischen Hürden für Video- oder Telefonkonferenzen hält Heck für „nicht so groß“. In der VG Hermeskeil seien alle Ratsmitglieder mit Tablets ausgestattet, mit Hilfe einer kostenfreien App seien solche virtuellen Treffen leicht zu organisieren.

Info Landrat begrüßt Pläne für Gremienarbeit Günther Schartz, Landrat des Landkreises Trier-Saarburg, begrüßt den Gesetzentwurf für neue Wege der Beschlussfassung in kommunalen Gremien während einer Krisensituation. Er habe als Vorsitzender des Landkreistags solche Erleichterungen für die aktuelle Gremienarbeit schon sehr früh gefordert, teilt Kreispressesprecher Thomas Müller auf TV-Anfrage mit. Video- und Telefonkonferenzen seien gute Mittel, um die derzeit weitgehend ruhende Gremienarbeit und demokratische Beteiligung wieder aufnehmen zu können. Mit den Vorschlägen der Landtagsfraktionen von SPD, FDP, Grünen und CDU sei der Landrat sehr zufrieden. Vorstellbar sei aus seiner Sicht sogar, Mittel wie etwa das Umlaufverfahren auch dauerhaft für einfache jährlich wiederkehrende Beschlüsse in den Gremien einzusetzen.

In den Verbandsgemeinden Schweich, Ruwer und Trier-Land sollen in den kommenden Wochen wieder die Verbandsgemeinderäte tagen. Die Sitzungen werden aufgrund des gestiegenen Platzbedarfs jedoch nicht in den sonst üblichen Sälen stattfinden. Für Ruwer und Schweich stehen alternative Sitzungsorte nach Auskunft der beiden Verwaltungen bereits fest.

In Konz ist man zurückhaltender: „Wir kennen den Entwurf nicht. Daher können wir konkret nichts dazu sagen. Wir unterstützen aber Vorhaben für weitere Möglichkeiten der Beschlussfassung in Ausnahmesituationen“, sagt Pressesprecher Naunheim.