Land will Vorgaben zu Naturparken ändern : Nach zehn Jahren vergeblicher Planung – neue Chance für Windräder bei Beuren

Es drehen sich bereits Windräder an der A1 im Hochwald nahe Hinzert-Pölert. Die Gemeinde Beuren bemüht sich seit vielen Jahren vergeblich darum, dass auf ihrem Gebiet drei Anlagen ebenfalls in Autobahnnähe gebaut werden dürfen. Jetzt könnte es dafür eine neue Chance geben. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Beuren/Hermeskeil Die Landesregierung in Mainz will den Bau von Windrädern beschleunigen und plant neue Vorgaben. Davon profitieren könnte die Hochwaldgemeinde Beuren, die sich seit Jahren vergeblich um Anlagen nahe der Autobahn A 1 bemüht. Warum sie nun doch hoffen darf.

Pläne für einen kleinen Windpark an der Autobahn A 1 bei Beuren gibt es schon seit 2012. Doch genau dort verläuft eine Kernzone des Naturparks Saar-Hunsrück – was das Projekt bislang scheitern ließ. Denn Windräder wollte die Mainzer Landesregierung dort ausnahmslos ausschließen. Dies galt jedenfalls bis zur Landtagswahl im März.

Die neue Regierung will den Ausbau von Windenergie, der zuletzt ins Stocken geraten ist, offensichtlich wieder beschleunigen. Der Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Grünen enthält dazu Ansagen, die bei der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil neuen Optimismus wecken. „Es gibt Aussagen, die für die Gemeinde Beuren durchaus interessant sind“, bestätigt Hartmut Heck, Bürgermeister der VG Hermeskeil. Laut VG-Mitarbeiter Friedbert Knop bleiben zwar Räder in den Naturpark-Kernzonen grundsätzlich tabu. Beuren könnte aber von einer Veränderung profitieren, die Standorte neben Autobahnen betreffe.

Das soll sich ändern

Dazu heißt es im Koalitionsvertrag: „Dort, wo das Schutzziel nicht erheblich gestört wird, soll eine Einzelfallprüfung möglich sein.“ Heißt im Klartext: Wo ein wichtiger Naturpark-Zweck, nämlich Erholung in der Stille zu ermöglichen, durch Windräder nicht gefährdet ist, kann es Ausnahmen geben. Mittelfristiges Ziel der Regierung sei eine Anpassung der Naturpark-Verordnungen und eine Prüfung, „ob wir generell bei vorbelasteten Flächen (Bahntrassen, Autobahnen, Konversionsflächen) im Bereich der Naturparke den Weg einer Befreiung gehen können“.

So reagieren die Projektplaner

Diese Ankündigungen haben auch die Stadtwerke Trier (SWT) registriert, die seit 2012 den Windpark Beuren mit drei Anlagen planen: „Wir haben nach wie vor großes Interesse an dem Projekt“, bestätigt eine SWT-Sprecherin auf Nachfrage. Man sei bereit, es zu reaktivieren, sobald das Land die verbindlichen rechtlichen Vorgaben vorlege.

Thomas Weinberger, bei den SWT für das Projekt verantwortlich, erinnert daran, dass die Gemeinde Beuren 2012 schon einmal eine Befreiung vom Land erhalten habe, um Windräder auf ihren Flächen an der A 1 zu ermöglichen. „Wir waren schon sehr verwundert, als diese Befreiung dann plötzlich keine Bestandskraft mehr hatte“, sagt Weinberger. Die Kernzone sei das einzige Ausschlusskriterium gewesen, auch deshalb hätten die Stadtwerke das Projekt nie aufgegeben. „Es musste dazu aber eine klare Vorgabe von der Politik kommen.“ Diese scheine nun in Aussicht zu sein.

Nun müssten die Ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag in gültiges Recht umgewandelt werden, zum Beispiel durch eine Anpassung der Ziele im Landesentwicklungsprogramm (LEP) IV. Dann könne die Gemeinde Beuren beim Umweltministerium die Befreiung für die Kernzone beantragen und die VG Hermeskeil in ihrem Flächennutzungsplan eine zusätzliche Windkraftfläche an der Stelle ausweisen. Sei dies geschehen, könnten die Stadtwerke ihre Planung prüfen und auf aktuelle Standards anpassen. Bislang sind drei Windräder mit einer Leistung von je 4,2 Megawatt geplant.

Das sagt die Gemeinde Beuren

Zurückhaltender äußert sich die Beurener Ortsbürgermeisterin Petra Adams-Philippi, deren Gemeinde auf Pachterlöse aus der Windkraft hofft: „Grundsätzlich sind das hoffnungsvolle Nachrichten, allerdings sind wir erstmal in einer abwartenden Haltung“, sagt sie. „Wenn die Zeichen aus Mainz auf Grün stehen, sind wir natürlich an einer Umsetzung der Beurener Windräder interessiert.“

Wann kommen die nötigen Rechtsvorschriften?

Der TV hat im Mainzer Innenministerium nachgefragt, wann denn mit Rechtsvorschriften zu vorbelasteten Flächen in Naturpark-Kernzonen zu rechnen sei. Voraussichtlich Anfang 2022 soll ein Entwurf für die Fortschreibung des LEP IV im Ministerrat beschlossen werden, teilt ein Ministeriumssprecher mit. Damit lägen dann „in Aufstellung befindliche Ziele" vor, die eine Genehmigung von Windrädern „vorbehaltlich der Prüfung in einem Zielabweichungsverfahren“ ermöglichten. Sobald das neue LEP IV in Kraft sei, seien die Regel-Ausnahme-Ziele rechtsverbindlich und kein solches Zielabweichungsverfahren mehr nötig.

Bei der VG will man sich den Flächennutzungsplan Windkraft auch aus anderen Gründen noch einmal anschauen. Denn die Landesregierung plant noch weitere Änderungen, etwa die Reduzierung des Mindestabstands von Rädern zu Wohngebieten auf 900 Meter. Die VG Hermeskeil hat hier 1000 Meter angesetzt. Laut VG-Mitarbeiter Knop gibt es aber auch ohne die künftigen Änderungen Bewegung beim Bau neuer Anlagen. Für rund 20 Räder, die sich in der Endphase des Genehmigungsverfahrens befänden, gebe es „positive Signale“. Die Ortsbürgermeister von Gusenburg und Reinsfeld bestätigen, dass in den dort geplanten Windparks vor kurzem Anlagen genehmigt wurden.

Was Windkraft-Kritiker sagen

Die Interessengemeinschaft (IG) Rettet den Hochwald begleitet die Entwicklung der Windenergie in der VG Hermeskeil kritisch. IG-Sprecher Karl Diller teilt auf Anfrage mit: „Eine Überarbeitung des Flächennutzungsplans zugunsten der Pläne der Gemeinde Beuren würde ich persönlich begrüßen.“ Windräder entlang der A 1 von der Hochwald-Raststätte bis zum Windpark Bescheid hätten „die geringste Auswirkung auf das Landschaftsbild". Zwar habe die VG insgesamt „ihre Pflicht zur Bereitstellung“ von Windkraftflächen mit den vorhandenen Gebieten „mehr als erfüllt“. Eine Ausnahme im Fall von Beuren befürworte die IG jedoch.