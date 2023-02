Ferienparks in Saarburg, Leiwen und Kell am See existieren um die 50 Jahre : Landal GreenParks investiert Millionen in der Region Trier

Im Landal Park in Kell am See sind im renovierten Restaurant (Bild rechts unten) nun auch Roboter (großes Bild mit Simone Clemens, Jacco Plug und Ilgo Hagen Höhn von Landal GreenParks) im Einsatz. In Saarburg werden alle Ferienhäuser (Bild rechts oben) von Grund auf renoviert. Foto: TV/TV-Archiv/Karin Pütz, Roland Morgen/Portaflug, Landal Greenparks

Saarburg/Kell am See/Leiwen Das Unternehmen renoviert großflächig in den Ferienparks in Saarburg, Kell am See und Leiwen. Was das mit aktuellen Trends zu tun hat und warum im Keller Restaurant nun auch Roboter im Einsatz sind.