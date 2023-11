Falstaff Leser-Votum Die beliebteste Bäckerei des Landes steht in Lampaden – was ist ihr Erfolgsrezept?

Mittwochmorgen, 9.10 Uhr. Bei Bäcker Jakobs in Lampaden hat sich eine kleine Schlange gebildet. Geduldig warten die Menschen, bis sie an der Reihe sind. „Heute konnte ich die Kinder nicht in die Kita bringen, da sind alle erkältet“, sagt eine junge Frau, während sie wartet. Der hinter ihr stehende Mann mit Warnweste nickt und antwortet: „Ja und bei uns in der Firma sind auch schon wieder einige mit Corona zu Hause, da ist es ganz schön eng mit der Arbeit. Hört das denn gar nicht mehr auf?“