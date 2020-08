Landesbehörde fordert Kostensenkung : Bühne für neuen Dorfplatz in Greimerath wird 60 000 Euro günstiger

Greimerath Mehr als 200 000 Euro sollte der Pavillon für den neu zu gestaltenden Dorfplatz in Greimerath kosten. Das war dem Land als Zuschussgeber zu viel. Nun wurde nachgebessert.

Die Neugestaltung des Dorfplatzes ist das größte Projekt, das die Gemeinde Greimerath mit Hilfe eines Städtebauprogramms umsetzen will. Rund 1,26 Millionen Euro sind dafür bis 2021 im Haushalt vorgesehen. An der Planung tüfteln Architekten und eine Arbeitsgruppe seit fast fünf Jahren. Doch jüngst gab es kritische Anmerkungen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, die über die Freigabe der Zuschüsse aus dem Förderprogramm von Land und Bund entscheidet. Und so musste die AG bei einem Element des künftigen Mehrgenerationenplatzes nachbessern.