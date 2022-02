Gesellschaft : Landesinitiative kürt Saarburger Kulturgießerei zum Projekt des Monats

Die Kulturgießerei in Saarburg. Foto: Trierischer Volksfreund/Anette Barth

Saarburg Initiative der Landesregierung präsentiert großes Interview mit Geschäftsführerin auf ihrer Homepage.

Die Landesinitiative „Neue Nachbarschaften - engagiert zusammen leben in Rheinland-Pfalz!“ hat die Glockengießerei in Saarburg zum Projekt des Monats auserkoren. Damit verbunden ist ein großes Interview mit Geschäftsführerin Anette Barth auf der Homepage der Initiative (siehe hier bzw. unter www.neue-nachbarschaften.rlp.de), in der die Einrichtung vorgestellt wird. Dort heißt es über das sozio: „Ein kulturhistorisch bedeutender Ort hat sich zu einer Begegnungsstätte für alle Generationen gewandelt, mit einer Vielzahl von Projekten und mit einer Strahlkraft weit über die Stadt Saarburg hinaus.“ Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat die Landesinitiative „Neue Nachbarschaften“ 2015 ins Leben gerufen. Sie soll landesweit den Austausch von Erfahrungen und Ideen nachbarschaftlicher Unterstützungsnetzwerke ermöglichen. Dafür werden unter anderem Praxiswerkstätten und Vernetzungstreffen angeboten.