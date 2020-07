Ehrung : Landesverdienstmedaille für Stiftungschef aus Konz

Trier/Konz Hartmut Schwiering hat die Auszeichnung für seine ehrenamtliche Arbeit als Vorsitzender der Konzer Doktor-Bürgerstiftung erhalten.

Aus der Hand des Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz, konnte in Trier Hartmut Schwiering die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz in Empfang nehmen. Hartmut Schwiering aus Konz habe sich insbesondere im Bildungsbereich bleibende Verdienste erworben, erklärt die ADD-Pressestelle. So habe sein Engagement in den Jahren 2007 und 2008 entscheidend dazu beigetragen, dass im November 2008 die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung (KoDoBüSt) ins Leben gerufen werden konnte.