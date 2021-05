Leader-Projekt : Der Landfrauen-Powerbus macht Halt in Oberbillig

Oberbillig Nachdem der Landfrauen-Powerbus wegen der Corona-Pandemie lange Zeit gestanden hat, startet er nun seine Rundreise durch die Kreisverbände. In der Zeit von Dienstag, den 7. Juni, bis Donnerstag, den 10. Juni, macht der Bus erstmals Station in Oberbillig, Moselstraße 29, beim Landfrauenverband Saar – ­Obermosel – Hochwald.

Interessierten soll die Möglichkeit gegeben werden, den Powerbus kennenzulernen und zahlreiche Fragen zu stellen, die sie an die Landfrauen haben. Das könnten zum Beispiel sein: Was schätzt ihr am Leben auf dem Land und was fehlt euch? Welche Fragen beschäftigen euch und welche Ideen habt ihr zur Lösung? Wie können wir als Landfrauen für euch da sein?