Ungebremst aufgefahren : Prozess: Angeklagter soll Radfahrer absichtlich mit Auto gerammt und verletzt haben

Trier/Konz-Könen Ein 62-Jähriger soll mit seinem Auto absichtlich einen 23-jährigen Radfahrer in Konz-Könen gerammt und schwer verletzt haben. Jetzt muss sich der Mann am Landgericht verantworten.

Die zugrunde liegende Tat hat sich laut der Ankündigung des Landgerichts am 13. Juni im Landkreis Trier-Saarburg ereignet. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, innerorts mit seinem Auto mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 Kilometern pro Stunde „von hinten in bewusster Schädigungsabsicht ungebremst auf einen vorausfahrenden Fahrradfahrer aufgefahren zu sein“. Der Mann sei dadurch mit seinem Rad über 24 Meter mitgeschleift worden und in einen nahe gelegenen Einmündungsbereich geschleudert worden. Dort sei er schwer verletzt zum Liegen gekommen. Bei dem Unfall habe er sich eine Steißbein- und Beckenfraktur, Schürfwunden am linken und rechten Bein sowie an beiden Armen und am unteren Rücken zugezogen. Eine Woche lang habe er sich in stationärer Behandlung befunden. Der Schaden am Fahrrad des Mannes belaufe sich auf etwa 5000 Euro.